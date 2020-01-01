Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Выращивание рыбы

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Выращивание рыбы

Спрос на живую рыбу и рыбную продукцию во всех регионах постоянно растет. Поэтому выращивание рыбы – это доходный и рентабельный бизнес, даже при условии выращивания тиляпии в условиях замкнутого водоснабжения.

Данные бизнес-проект описывает, как создать рыболовное хозяйство на участке в Тверской области. Необходимая площадь для ведения хозяйства – 400 м2. Для целей рыбоводства будет построена установка замкнутого водоснабжения. На первом этапе зарыбление происходит мальком, в дальнейшем – через создание собственного маточного стада (тиляпия размножается через 6-7 месяцев).

Преимущества

  • Большой потенциал роста
  • Постоянный спрос на продукцию
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 200 000 руб.

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