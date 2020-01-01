Готовые бизнес-планы для вашего участка
Животноводство - овцы
Цель проекта: создать прибыльное хозяйство по выращиванию не менее 100 овец.
Описание
Овцеводство – недостаточно развитое направление животноводства. Но популярность мяса овец растет, а это значит, что предприятие по разведению овец может стать прибыльным в короткие сроки.
На 1 гектаре земли можно построить прибыльное хозяйство по выращиванию овец. Для этого необходимо строительство помещения и подключение его к инженерным сетям, приобретение оборудования (поилок и кормушек), сельхозтехники и первого поголовья. Необходимая организационная форма - крестьянское (фермерское) хозяйство. Налог - единый сельскохозяйственный налог.
После 12 месяцев работы возможно получить первую товарную продукцию (баранину) и выйти на показатель выручки в 2 280 000 рублей.
Преимущества бизнес-плана
- Бизнес, попадающий под грантовую поддержку государства
- Растущий спрос на баранину и качественное мясо
- Окупаемость в небольшие сроки
Преимущества
- Высокая прибыль
- Срок окупаемости
- 13 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 500 000 руб.
Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?
Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту
-
- Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
- Во время отправки заявки возникли сложности.
Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.