Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Магазин стройматериалов

Цель проекта: строительство садового центра в помощь фермерам и жителям поселка

Магазин стройматериалов, инструментов и садового инвентаря — это точка притяжения для жителей поселка или ближайших населенных пунктов. Наличие собственного дома и строительство усадьбы постоянно требует как мелких, так и крупных стройматериалов. Магазин может работать как склад и оказывать услуги аренды инвентаря. Также он может работать как точка выдачи заказов из крупных строительных магазинов.

При разработке ассортимента можно ориентироваться на широкого потребителя. Жителям поселка магазин будет выгоден за счет снижения собственных затрат на доставку материалов.

В магазине может быть представлен широкий ассортимент лакокрасочной продукции (лаки, краски, эмали, шпатлевки) отечественных и зарубежных производителей, малярных и отделочных инструментов (валики, шпатели, уровни), электроинструментов и оснастки (дрели, шуруповерты, пилы, рубанки), большой выбор сантехники (унитазы, раковины, смесители) и электрики (лампы, розетки, удлинители), а также все для сада и огорода.

Преимущества