Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Готовые бизнес-планы для вашего участка
Развитие и перепродажа участка
Описание:
Вы можете заработать на перепродаже своего участка, как это делает большинство девелоперов на рынке недвижимости.
Для того, чтобы стоимость вашего участка возросла, необходимо его развивать. Чтобы получить максимальную выгоду от вложений в развитие участка, вы должны реализовать те виды работ по участку, которые принесут ему высокую добавленную стоимость и ликвидность.
Не обязательно быть профессиональным девелопером, чтобы повысить рыночную стоимость вашего участка – достаточно следовать предложенным инструкциям.
Целевые показатели:
Прибыль: 1 000 000 руб. с участка
Объем инвестиций: до 350 000 руб.
доходность: до 470% от инвестиций
Преимущества
- Минимальные инвестиции
- Короткие сроки
- Высокая прибыль
- Срок окупаемости
- 3 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 350 000 руб.
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