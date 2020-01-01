Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Солнечная энергия
Цель проекта: создание круглогодичного биовегетария для получения стабильной выручки и прибыли
Описание
В условиях переменчивого континентального климата выращивание растений требует вспомогательных технологий: отопления, организации тепличного хозяйства. Солнечный биовегетарий решит задачи оптимального использования света и подогрева растений, снизит затраты на освещение и обогрев и сделает круглогодичное выращивание овощей выгодным экономически.
Технология биовегетария – это соединение солнечных панелей, теплицы и выращивания биогумуса. Такой биовегетарий позволяет эффективно выращивать продукцию круглый год; более того, излишки производимой энергии можно использовать для отопления других помещений и даже на продажу. Доход проекта будет от продажи овощей и биогумуса.
Преимущества
- Альтернативный источник энергии в климатических условиях Тверской области и Центрального региона
- Использование инновационных технологий в овощеводстве
- «Зеленый проект» - безотходное производство
- Срок окупаемости
- 36 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 7 860 000 руб.
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