Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Выращивание луговых трав

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Выращивание луговых трав

Основные направления выращивания трав:

  • кормопроизводсвто (выращивание травы для корма животным);
  • выращивание лекарственных трав;
  • улучшение плодородия и качества земли.

Выращивание луговых трав - наиболее простой и понятный всем способ освоения земли сельскохозяйственного назначения. Культивирование растений представляет собой наименее затратный вариант освоения земли, позволяет украсить ваш участок, может комбинироваться в сочетании с направлением пчеловодства, молочного производства.

Такая стратегия развития позволяет одновременно решить несколько основных задач:

  • обработка земельного участка;
  • целевое использование земельного участка;
  • благоустройство участка, выравнивание его поверхности, оздоровление почвы;
  • получение прибыли от реализации выращенных на собственном участке трав;
  • вариативность дальнейшего использования земли, если вы еще не определились со стратегией развития участка.

Преимущества

  • Малозатратный вид освоения земли
  • Целевое использование участка
  • Комбинируется с пчеловодством и животноводством
Срок окупаемости
12 мес.
Первоначальный объем инвестиций
85 000 руб.
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