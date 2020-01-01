Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Овощехранилище

В связи с тенденцией к здоровому образу жизни употребление овощей и плодов растёт, но логистическая и дорожная системы пока не приспособлены для моментальной доставки продукции овощеводства до клиентов. В связи с этим услуги овощехранилища будут долгое время востребованы в регионах с высокой долей сельского хозяйства, в том числе в Тверской области.

В бизнес-плане описаны экономические показатели, которых можно достигнуть при строительстве овощехранилища контейнерного типа мощностью единовременного хранения в 1 700 тонн.

Для реализации проекта нужен земельный участок размером в 1 гектар минимум. Площадь других помещений – холодильных и вспомогательных зданий – 1000 кв.метров.

Преимущества бизнес-плана

Низкий уровень развития систем хранения овощей и плодов в Тверской области.

Большой потенциал для роста и развития данного бизнеса.

Доступные сроки реализации и окупаемости проекта.

Преимущества