4 азиатских овоща для выращивания на своем участке

Опубликовано: 29.03.2023

Если спрос на стандартные тепличные овощи в России держится приблизительно на одном уровне, то потребление азиатских овощей растет вместе с интересом населения к растительной «экзотике». Эксперты прогнозируют, что узкий рынок свежих азиатских овощей в России будет расширяться, а значит, производство новых для страны культур имеет хорошее будущее.

По всей Европе, в том числе в России, потребители все больше интересуются разнообразными, питательными и экзотическими овощами, их выращивание и потребление растет. Например, пекинская капуста (Brassica pekinensis) и капуста пак-чой (Brassica chinensis), о которых в Европе не знали еще десять лет назад, в Азии являются двумя самыми популярными листовыми овощами. Но если на родине с их возделыванием трудностей нет, то коммерческое выращивание в России сразу столкнулось с серьезной проблемой стрелкования. Стрелкуются эти виды капусты из-за яровизации – ускоренного цветения при холодных температурах: в таких условиях цветоносы удлиняются. Яровизация позволяет растениям цвести и давать семена вместо листовых кочанов, что приводит к низкой урожайности и потере качества и пак-чой, и пекинской капусты. Впрочем, сегодня уже существуют способы контролировать стрелкование и раннее цветение этих культур.

Другие листовые азиатские овощи, завезенные в Россию, – Мизуна, сорт капусты Brassica rapa var. niposinica, и водяной шпинат (Ipomoea aquatica). Они менее известны, чем пекинская капуста и пак-чой. Мизуна — японский овощ, который можно выращивать и на открытом воздухе, но у нас преимущественно выращивают в теплицах. Если мизуну и пак-чой сегодня производят крупные тепличные комплексы, в частности, агрохолдинг «Московский», то водяной шпинат пока преимущественно завозят из-за рубежа (из Израиля и других стран) – и конечно, его выращивают из семян в личных подворьях, на малых и сити-фермах. Японское растение шисо (Perilla frutescens var. crispa) выращивают в наших теплицах в виде микрозелени; бобы эдамаме (Glycine hispida) отечественный ритейл, похоже, закупает исключительно в Китае, хотя спрос на них в России все больше. Разные сорта батата и бамии выращивают на юге страны, хотя завозят эти овощи и из-за границы.

Рассмотрим некоторые виды овощей с особым коммерческий потенциалом на отечественном рынке.

ростки корейского женьшеня

корейский гибрид капусты – ссамчу

критмум морской (прибрежный фенхель)

аралия высокая (японский (китайский) дягиль).

Все эти овощи обладают рядом преимуществ для здоровья, пользуются нарастающим спросом, поскольку соответствуют тенденциям рынка (уникальный вкус, питательная ценность, декоративность и миниатюрность) и их легко выращивать.

Четыре малоизвестных азиатских овоща для отечественного рынка

Некоторые азиатские овощи, которые традиционно собирали дикими, теперь продают на онлайн- и оффлайн-рынках в Южной Корее как «ссам» (листья, куда заворачивают разную начинку), «намул» (гарнирная смесь диких трав) или «кимчи» (острая маринованная капуста или другие листовые овощи любого вида). Маринованные овощи употребляют в пищу в Китае как «паокай», а в Японии как «цукэмоно» и «асадзукэ». Кроме того, большинство стран Юго-Восточной Азии и Китай обычно потребляют овощи, используя метод приготовления во фритюре. В последние годы эти блюда все больше и больше приходят в российскую кухню – вместе с активным ростом интереса к азиатской культуре.

Расскажем вам подробнее о четырех овощах, которые пока не нашли места на российских фермах, а тем более в тепличных комплексах, но вполне достойны его занять.

Ростки корейского женьшеня (Panax Ginseng Meyer)

Корейский женьшень — многолетнее растение семейства аралиевых. В Восточной Азии его использовали в качестве лекарственного растения более 2000 лет. Основным его биологически активным веществом является гинзенозид, который обладает противораковыми, антидиабетическими, иммуномодулирующими, нейропротекторными, радиопротекторными, антиамнестическими и антистрессовыми свойствами.

Ростки корейского женьшеня — новый лекарственный овощ, который недавно вышел на овощной рынок Южной Кореи и продолжает набирать популярность. Традиционно корейский женьшень выращивают исключительно ради корневищ, и до сбора урожая проходит 5-6 лет. Это очень долго, и поэтому продукт получается дорогим. Если же выращивать корейский женьшень на ростки, можно использовать уже все части растения, а особенно листья благодаря их нежной текстуре, а не только корневища.

В листьях женьшеня содержится больше некоторых гинзенозидов, чем в корневищах; женьшень на ростки можно выращивать на гидропонике – либо на минеральном субстрате, либо с рассадной почвой. Таким образом, ростки женьшеня в соответствующих условиях можно выращивать круглый год без пестицидов. До сбора урожая при этом после пересадки однолетних саженцев женьшеня проходит только 2–8 недель. Употребляют ростки женьшеня по-разному, в том числе в салатах, молочных коктейлях, готовят во фритюре, добавляют в суши, супы и чай. Кроме того, ростки корейского женьшеня можно использовать в пищевых добавках и косметике.

Ссамчу (Brassica lee L. ssp. Namai cv. Ssamchoo) и красный ссамчу (Brassica koreana Lee var. Redleaf)

Ссамчу – это гибрид корейской и простой капусты, который дебютировал в корейских универмагах в начале 2000 года. Эта капуста сочетает в себе сладость обычной капусты с горечью корейской капусты, в ней больше клетчатки, витаминов А и С, натрия, железа, фосфора и кальция, чем в других видах капусты.

Листья ссамчу меньше, чем у пекинской и обычной капусты; красная вариация этой культуры привлекает внимание благодаря красному цвету листьев и стеблей. Ссамчу – листовой овощ с нерезким ароматом, сладкий, сочный, небольшого размера, его можно использовать в салатах и супах, жарить во фритюре и продавать как чипсы, вроде набирающих популярность в России чипсов из капусты кейл.

В самой Южной Корее продают огромные объемы этого гибрида: в частности, среднемесячный объем продаж ссамчу универмага Hyundai составляет 26000 долларов при цене 750 вон за 100 граммов, что почти вдвое дороже корейской (390 вон) или обычной капусты (300 вон).

Ссамчу можно выращивать как в грунте, так и на гидропонике, причем технология та же, что и на салате – правда, этот овощ не переносит жаркую и влажную погоду. Урожай можно собирать через месяц после посева.

Листья ссамчу в странах Азии продают в открытых витринах супермаркетов, оснащенных увлажнителем по принципу прохладного тумана, вместе с другими свежими листовыми овощами. Торгуют ими и онлайн, с доставкой в течение суток после оформления заказа.

Критмум морской (прибрежный фенхель, Peucedanum japonicum)

Критмум морской – многолетнее травянистое лекарственное растение семейства зонтичных. Встречается он в Китае, Южной Корее, Японии, на Тайване и Филиппинах. На островах Окинава в Японии листья критмума традиционно употребляют для лечения кашля. Пишут, что Peucedanum japonicum помогает бороться с ожирением, проявляет антиоксидантные, антибактериальные, антидиабетические свойства – и работает как антидепрессант.

Традиционно критмум собирали в дикой природе, однако сегодня это растение выращивают в Южной Корее из-за его пользы для здоровья. Это листовой овощ; листья критмума душистые, имеют слегка горьковатый и сладкий вкус. Едят его сырым в виде салата, бланшируют, маринуют или жарят во фритюре. Peucedanum japonicum можно выращивать в открытом или защищенном грунте – и конечно, на сити-фермах, в системе гидропонного выращивания.

В Южной Корее молодые листья со стеблями, упакованные в полиэтиленовый пакет, продаются в супермаркетах, офлайн- или онлайн-магазинах. Некоторые интернет-магазины доставляют критмум, как и ссамчу, в течение суток после оформления заказа.

Аралия высокая, японский (китайский) дягиль (Aralia elata (Miq.) Seem)

Аралия высокая – кустарник, который встречается на северо-востоке Китая, в Корее, Японии [87,88] и на востоке России. В традиционной китайской медицине части этого растения используют как тонизирующее, противоартритное и антидиабетическое средство. В листьях и корневой оболочке содержится большое количество сапонинов, которые обладают антидиабетическим и цитопротекторным действием; последние исследования показывают и специфическую противоопухолевую активность экстракта побегов аралии.

Молодые побеги Aralia elata (Miq.) Seem обычно собирают в дикой природе; но в Японии и Южной Корее аралию высокую выращивают как лекарственное растение. Ее молодые побеги горьковато-сладкие, душистые и имеют хрустящую текстуру. Эти побеги уже сами по себе могут украсить блюдо, поэтому в японской кухне их используют в качестве гарнира. В Южной Корее побеги бланшируют и едят с острокислым соусом. Этот ароматный овощ, кроме того, маринуют и жарят во фритюре.

В Азии молодые побеги аралии упаковывают в прозрачные одноразовые пластиковые контейнеры и продают в отделе листовых овощей супермаркетов. В процессе упаковки молодые побеги срезают вместе с небольшой частью одревесневшей ветки, чтобы дольше сохранить продукт свежим. Потребителям нужно удалять эти твердые фрагменты веток осторожно: они покрыты острыми шипами.

Молодые побеги Aralia elata (Miq.) Seem при выращивании в открытом грунте собирают в апреле-мае с целого дерева. В теплице при соответствующей влажности заготовленные заранее стеблевые черенки естественным образом дают побеги раньше, в феврале-апреле. Если производители практикуют выгонку, им понадобится простая система выращивания, вроде двухслойной полиэтиленовой теплицы или парника, плюс обогреватель и белый укрывной материал. Стеблевые черенки можно ставить и в питательный раствор – при этом способе побеги можно собирать уже через 15 дней. Этот метод позволяет получить урожай как минимум на две недели раньше, чем при выгонке.

Источник - Свое фермерство