Ажиотаж на рынке загородной недвижимости

Опубликовано: 11.04.2023

В марте спрос на семейную ипотеку в сегменте загородной недвижимости оказался в 10 раз выше среднемесячного показателя 2022 года, рассказали газете «Известия» в федеральной компании «Этажи». По сравнению с мартом прошлого года спрос вырос в 17 раз.

По словам замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, спрос на семейную ипотеку стремительно растет. В сегменте новостроек показатели также были рекордными. По сравнению с мартом 2022 года спрос вырос на 12,1%. Популярность семейной ипотеки на новостройки выросла после повышения ставки по ипотеке с господдержкой.

После расширения программы на покупку и строительство частного дома наблюдается рекордный спрос на такие кредиты. Банки расширили ипотечные продукты на покупку и строительство загородных домов, отмечает эксперт. При этом цена «квадрата» загородного жилья ниже, чем в городских квартирах.

Решетникова полагает, что волна ажиотажного спроса будет нарастать до майских праздников. Не исключено, что в апреле будет установлен очередной рекорд.

Источник - ЦИАН