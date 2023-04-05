Что нового в поселке «Усадьба на Волге 3»
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
СК «Мой гектар» занималась прорезкой дороги и разравниванием вынутого грунта в поселке 450 метров.
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Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
СК «Мой гектар» занималась прорезкой дороги и разравниванием вынутого грунта в поселке 450 метров.
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