Как цифровые модели проекта «Мой гектар» помогут с выбором земли перед покупкой

Опубликовано: 15.03.2023

Для принятия решения о покупке земли будущий владелец обычно привлекает специалиста по инженерным изысканиям — без экспертного подхода есть риск совершить огромную ошибку.

Для качественной оценки требуются геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические и геотехнические данные. Процесс сбора такого информационного массива занимает много времени и может обойтись заказчику очень дорого.

Есть способ значительно сэкономить на этом этапе: проект «Мой гектар» разработал геоинформационную систему, позволяющую детально изучить все аспекты территории, например участков будущего коттеджного поселка. Благодаря ГИС покупатель на этапе выбора при обращении к земельному эксперту компании получит детальную консультацию, и таким образом, процесс принятия решения будет осознанным и прозрачным.

По этой причине лучше останавливать выбор на компаниях, которые не только предлагают к продаже земельные участки, а при этом сами занимаются серьезными технологическими разработками.

К примеру, перед покупкой участка земли клиент может принять во внимание чуть больше факторов, чем просто цена и локация. После покупки, с помощью того же программного обеспечения, он уже может заняться проектированием, имея не просто принципиальную схему участка (прямоугольник), а свежую картографическую подоснову.

Какие возможности и информацию дают современные ГИС-приложения

В качестве примера комплексного ГИС-приложения можно рассмотреть решение проекта «Мой гектар» по кластеру поселков «Долина Вазузы» в Тверской области.

Приложение применяет разные исходные источники для составления карты объекта: как общедоступные космические снимки (Яндекс.Карты), так и специально получаемые для реализации этой задачи аэрофотоснимки и их производные — ортофотопланы (ОФП) с беспилотных летательных аппаратов, дающие предельную детализацию.

Также индивидуальный ортофотоплан актуализирует информацию, чтобы клиент сопоставил прогресс изменений на территории. Аэрофотоснимки загружаются в базу данных и позволяют отследить динамику изменений. На новом аэрофотоснимке, к примеру, видно, что на территории уже проведены дорожные работы. Кроме того, специалисты компании улучшают качество изображения, делают ремастеринг. Такой подход позволяет эффективно применять аэрофотоснимки не только для картографии, но и для производных продуктов.

Сопоставление актуальности данных. Яндекс: 2011–2012 гг., DigitalGlobe — ОФП: июль 2022

Речь идет о качестве сочетания ортофотоплана с цифровой моделью рельефа (ЦМР). Современное программное обеспечение может автоматизировать выделение рельефа среди прочих деталей местности, например растительности, строений, опор линий электропередач. Таким образом, точность ОФП приближается к 10 сантиметрам, и, как отмечают специалисты, при такой детализации по нему можно даже проводить межевание.

ЦМР после очистки от растительности и других объектов

В свою очередь, наличие качественной цифровой модели рельефа открывает еще более интересные возможности — например программный расчет характеристик гидрологии и геоморфологии.

На практике это означает, что ГИС-приложение от проекта «Мой гектар» с высокой точностью может прочерчивать водотоки, как постоянные, так и временные. С помощью алгоритмов по цифровой модели проводятся тальвеги — после этого можно оценить, в каких местах на участке потребуются инженерные мероприятия.

К примеру, на ЦМР можно предположить наличие подземного водотока. Если в этом месте планировалось строение, эксперт посоветует инженерное решение, например проектирование и строительство дренажа, искусственного изменения направлений подземного стока. При отсутствии оценки поверхностного и подземного стоков фундамент, ввиду неравномерной несущей способности грунта, может «поплыть» — деформироваться и дать трещины. Становится понятно, что ЦМР и производные продукты очень важны для избежания серьезных ошибок при обустройстве участка.

ЦМР с наложением гидрологии

Еще один пример эффективного использования ГИС-приложения: адаптация алгоритмов и данных Google Earth Engine позволяет оценить плодородность участков, что исключительно важно для собственников земли, которые собираются заниматься сельскохозяйственной деятельностью.

Для этих же целей ЦМР позволяет определить, в какую сторону направлен склон. Если владелец хочет, чтобы его участок был хорошо освещен или чтобы снег таял быстрее, то он, скорее, будет выбирать южную экспозицию — она подсвечивается на специальном слое модели теплым желтым цветом. Эти факторы вполне могут отразиться на ценности конкретного участка.

Заключение

Ключевое преимущество единой геоинформационной системы — возможность либо подключать дополнительные цифровые модели для создания детальной информационной картины, либо использовать данные для расчетов в сторонних приложениях.

Для конечного потребителя — покупателя участка — удобство заключается в свободе выбора и прозрачности системы ГИС-приложения. Покупатель вместе с земельным экспертом проекта «Мой гектар» может детально изучить модель местности и выбрать участок в соответствии со своими запросами, при этом не переплачивая за экспертизу сторонних приглашенных специалистов.

Проект «Мой гектар» предлагает комплексные и индивидуальные решения по развитию как участка, так и поселков в целом. У проекта имеется собственная Сервисная компания, собственный парк строительной техники (более чем 100 единиц), специалисты по индивидуальному консультированию в сфере видов разрешенного использования земли, межевания, зонирования. Проект занимается строительством дорог и проведением электричества.

Источник - Твериград