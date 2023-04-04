Как обустроить мангальную зону на участке?

Опубликовано: 04.04.2023

Вместе с экспертами рассказываем о видах мангальных зон на загородном участке, как их лучше оформить и из чего построить.

Виды мангальных зон

Мангальные зоны бывают разных типов в зависимости от конструкции.

Мангальная зона открытого типа

Открытая зона — самое простое решение. Она не имеет защиты от осадков. Зачастую это стационарный очаг или переносной мангал. Для того чтобы превратить обычный мангал в мангальную зону, нужно поставить вокруг очага садовую мебель и оборудовать это место минимальными коммуникациями — светильниками для удобства приготовления пищи и комфортного времяпрепровождения, говорит основатель компании Ebergard bani Павел Эбергард. По словам эксперта, не стоит обустраивать открытую зону на возвышенности, там всегда более ветрено. Для открытой зоны лучше подобрать самое безветренное место и на достаточном расстоянии от деревянных построек и деревьев.

Мангальная зона полуоткрытого типа

Полуоткрытая мангальная зона — это мангал или многофункциональная печь с навесом. Желательно создавать не только легкую кровлю, защищающую от осадков, но и стену из негорючих материалов, по крайней мере с одной стороны, чтобы обеспечить защиту от ветра. Часто в полузакрытых зонах пренебрегают освещением, и это ошибка. Оно необходимо для комфортного приготовления пищи — контролировать степень прожарки гораздо удобнее со светом. Надо также продумать наполнение и функциональность столовой группы, говорит Павел Эбергард.

В полуоткрытой зоне мебель будет защищена от осадков лишь частично, поэтому должна быть пригодной к уличному использованию. Лучше запастись складными стульями, которые можно быстро убрать в случае непогоды, предупреждает Павел Эбергард. Если мангальная зона планируется к использованию только летом, то полузакрытой зоны достаточно для комфортного отдыха.

Мангальная зона закрытого типа

Закрытая мангальная зона представляет собой беседку или закрытое пространство с установленным внутри мангалом, а чаще всего — многофункциональный комплекс, включающий в себя и мангал, и печь под казан, и тандыр, и даже коптильню. Если оснастить зону отоплением, она становится всесезонной, там можно не только готовить еду в холодное время года, но и комфортно проводить время, поясняет Павел Эбергард. В таких зонах используют конвекторные или инфракрасные обогреватели. Это решение знакомо всем — такое отопление делают на закрытых верандах при ресторанах, в них вполне комфортно находиться даже зимой. В закрытой же зоне барбекю дополнительным и очень мощным источником отопления становится сам мангал или многофункциональная печь. В такой беседке можно проводить и новогодние праздники. Закрытые зоны хороши тем, что защищают открытый огонь от ветра. Обязательно нужно предусмотреть дымоотведение, даже если будет использоваться мобильный мангал, добавляет эксперт.

Павел Эбергард, основатель компании Ebergard bani: «Есть комбинированные решения — это пространства-трансформеры. Например, беседка с панорамным раздвижным остеклением. В плохую погоду она становится закрытой мангальной зоной, а в хорошую — полуоткрытой. Это максимально функционально и удобно. Летним теплым вечером редко хочется устраивать застолье в помещении. Поэтому зачастую рядом с закрытой зоной стихийно разбивается открытая зона отдыха — но для этого придется вытаскивать столы и стулья из беседки на улицу. Это неудобно. А беседка-трансформер решает задачу за пару минут, достаточно просто раздвинуть стены из стекла».

Мангальная зона на даче своими руками

Для ее оборудования необходимо соблюсти следующий порядок действий:

подготовить проект мангальной зоны. Желательно расположить ее вдали от посторонних глаз, создав атмосферу уединенности;

соблюсти оптимальные размеры мангальной зоны в зависимости от площади дачного участка. Если участок 6 соток, то зона должна занимать не более 0,2–0,5 сотки;

грамотно организовать пространство мангальной зоны, используя соответствующую мебель, растения и освещение.

«При выборе проекта мангальной зоны нужно заранее продумать грамотное и правильное оформление: определиться с видом беседки и строительными материалами для оформления зоны отдыха», — советует бренд-менеджер компании Estima Елизавета Родионова.

Строительные работы можно рассмотреть на примере самого простого — П-образного кирпичного мангала:

ряды укладываются со смещением наполовину кирпича, то есть «в перевязку». Шесть первых рядов — это жаровня и стол. С седьмого ряда идет кладка для самого мангала;

при заливке рабочего раствора толщину шва нужно делать не более 5–8 мм;

начинать готовить на таком мангале можно не раньше чем через неделю после окончания работ.

Как самостоятельно оформить мангальную зону

Есть несколько вариантов оформления мангальной зоны:

приобрести готовый мангал, набор садовой мебели и большой зонт, который защитит от солнечный лучей;

самостоятельно сделать мангальную зону из огнеупорного кирпича. Для этого надо выровнять и замостить плиткой площадку и на ней выложить кирпичную жаровню;

сделать мангальную зону из натурального камня с использованием глины и песка;

есть вариант конструкции из металлической сетки, которую наполняют камнями;

можно заказать строительство на участке стационарного мангала, полуоткрытой мангальной зоны с навесом или закрытой зоны с беседкой.

Для удобства в использовании мангальной зоны надо найти компромисс между удаленностью жилого дома и расстоянием до источника воды. Оптимальное решение — подвод воды к площадке. Также к зоне отдыха надо организовать широкий, удобный, нескользкий проход, желательно с освещением, говорит Елизавета Родионова. По словам эксперта, первое, что надо сделать при выборе места для отдыха, — возвести фундамент. Сегодня это требуется не всегда, иногда можно просто выровнять и уплотнить площадку. В качестве напольного покрытия часто используют керамогранит, он не боится огня, перепадов температур, а также имеет множество дизайнов и фактур.

Также популярным материалом для пола является деревянный настил, его следует регулярно обрабатывать противопожарными средствами.

Наиболее удачный вариант — совместить все зоны отдыха в одном месте. Если на участке есть или планируется баня, то полузакрытую мангальную зону прекрасно расположить рядом с ней или даже оборудовать под эту задачу террасу строения, добавляет Павел Эрбергард. Это удобно и в плане коммуникаций, наличие которых предполагает баня. Не нужно далеко тянуть водоснабжение и электричество. Также мангальную зону удобно располагать совместно с летней кухней, считает эксперт.

Выбор места для мангальной зоны

С марта этого года были значительно упрощены правила для расположения мангальных зон, расстояние от ближайших построек уменьшено до 5 м. Поэтому хоть открытую, хоть закрытую зону можно расположить практически в любом месте, говорит Елизавета Родионова.

На что обратить внимание

Первым делом надо разобраться с задачами. Если в гастрономические планы входит не только шашлык, то лучше выбрать многофункциональную печь, говорит Павел Эбергард.

Безопасность

Пламя костра не должно быть под ветвями деревьев. Это может привести к пожару. Также необходимо позаботиться о комфорте соседей. Надо учитывать розу ветров и не разбивать мангальную зону в непосредственной близости от соседского участка, говорит Павел Эбергард.

Защита от ветра

Важно ответственно относиться к пожарной безопасности. Поэтому зоны, незащищенные от ветра, лучше не устраивать вблизи деревянных построек, также нужно учитывать растущие поблизости деревья. А еще лучше, когда все закрыто и ветер вообще не может повлиять на мангальную зону, говорит Павел Эбергард.

Что влияет на выбор проекта

Перед тем как приступить к созданию мангальной зоны, нужно четко осознать три фактора: какие задачи она должна решать, какой имеется бюджет и есть ли свободное время. Если оно есть, то функциональную мангальную зону можно возвести самостоятельно, достаточно разобраться в тонкостях, набраться терпения и использовать качественные готовые элементы, которые есть на рынке. Если же проект сложен или на его реализацию нет времени, то надо обратиться к профессионалам, говорит Павел Эбергард.

Виды фундамента для мангальных зон

Опорно-свайный фундамент. Применяется для деревянных и металлических построек, подходит для неустойчивых почв.

Ленточный фундамент. Его заливают для крупногабаритных построек из камня, кирпича или дерева. Для него больше всего подходят сухие, песчаные почвы.

Бутобетонный фундамент. Отличается прочность, но требует теплоизоляции, так как перепад почвенных температур может привести к его разрушению.

Монолитный фундамент (из монолитных плит) подходит для массивных построек и не зависит от почвы.

Выбор материала для мангальных зон

Самые популярные материалы для стационарных мангальных зон — это металл, кирпич или камень, а также дерево. Все они функциональны при правильном проектировании и возведении, выбор того или иного материала больше зависит от эстетических и вкусовых предпочтений, а также от бюджета, качественный кирпич стоит дороже других материалов, говорит Павел Эбергард.

Деревянная зона — самый простой вариант. Ее удобство в том, что необязательно делать полноценный фундамент. Но само место, где будет разводиться огонь, нужно обшить огнеупорным материалом и позаботиться о вытяжке. Все деревянные поверхности покрывают защитным составом.

Металлическая зона — это распространенные готовые решения. Есть металлические мангальные зоны, которые обшиваются разнообразными листовыми материалами и подходят под любой дизайн. Такой вариант может быть и в премиум-сегменте в зависимости от бренда, дизайна и материалов отделки.

Камень или кирпич. Здесь наибольшая вариативность: можно возвести комплекс не только из обычного кирпича, но и из кирпича ручной формовки, а можно и из булыжников неправильной формы.

Беседка с мангальной зоной

Виды беседок с мангальной зоной

Прямоугольная. Это наиболее простой в исполнении проект. Как правило, делается из дерева.

Круглая. В большинстве случаев такая беседка имеет вид легкого навеса и сооружается из металла.

Многогранная. Имеет шесть или восемь граней, как правило, выбирается для закрытых конструкций.

Из каких материалов строится беседка

Из дерева. Этот вариант отличается внешней красотой. Но необходимо помнить, что вся древесина дополнительно обрабатывается антипиренами, а зона мангала должна быть изолирована.

Из металла. Такие конструкции бывают коваными и сварными, чаще всего имеют вид навеса. Встречаются комбинированные проекты, в которых есть раздвижные панорамные окна.

Из кирпича или камня. Такие беседки отличаются не только прочностью, но и долговечностью, а также могут быть построены в разных стилях. Главный минус — высокая стоимость.

Мангальная зона с террасой

К мангальной зоне с террасой есть несколько обязательных требований:

печь должна отступать от стены минимум на 20 см. Особенно это касается деревянных террас;

печь должна позволять жильцам свободно перемещаться по всему помещению;

высота стационарной печи-барбекю на террасе рассчитывается от роста человека, который проводит около нее большую часть времени. Длина жаровни не должна быть больше 1 м, в противном случае возможны серьезные потери тепла, что скажется на качестве прожарки;

площадь около печи должна быть свободной и незахламленной;

необходим хороший дымоход с достаточной тягой, чтобы дым не мешал хозяевам и их гостям.

Источник - РБК.Недвижимость