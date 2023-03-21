Как правильно подарить земельный участок?

Опубликовано: 21.03.2023

Как и когда оформляется договор, какие документы нужны для регистрации и можно ли отменить дарение земельного участка.

Эксперт в этой статье: Елена Федорова, юрист в сфере земельных отношений, строительства и защиты прав обманутых дольщиков

Каковы особенности земли как объекта дарения

Согласно Земельному кодексу, земельный участок представляет собой часть земной поверхности с индивидуальными характеристиками. Рельеф не имеет значения, а в кадастровых планах он отражается в двухмерном, а не трехмерном пространстве. Уникальная характеристика земельного участка — описание местоположения его границ.

Как оформить договор дарения земельного участка

Оформление договора дарения на участок состоит из нескольких этапов:

1.Достижение взаимного согласия по условиям договора дарения между участниками сделки; 2.Составление договора дарения; 3.Сбор необходимых документов; 4.Оформление акта приема-передачи; 5.Оплата госпошлины; 6.Регистрация документов по месту нахождения объекта; 7.Получение правоустанавливающих документов.

Для заключения договора дарения необходимо определить границы земельного участка и поставить его на кадастровый учет. Запрещается дарение земельных участков, ограниченных и изъятых из оборота. Но, как правило, в собственности частных лиц такие объекты не находятся. Однако у собственника вследствие исполнительного производства может стоять запрет на регистрационные действия. В таком случае его необходимо снять до сделки, получить свежую выписку и только потом заключать договор.

Какие документы нужны, чтобы зарегистрировать договор дарения

Для оформления дарения необходимо составить письменный договор. При этом посещать нотариуса необязательно. Но договор дарения относится к сложным сделкам, поэтому нередко люди прибегают к услугам нотариальной конторы. В договоре необходимо описать все характеристики земельного участка, в том числе категорию земель и варианты использования.

Документы, которые нужны для оформления договора дарения:

паспорта дарителя и одаряемого;

свидетельство о праве собственности;

нотариально заверенное согласие супруга дарителя;

выписка из ЕГРН и техпаспорт объекта;

согласие органов опеки, если сделка затрагивает интересы несовершеннолетних или недееспособных граждан;

согласие банка, если недвижимость в ипотеке.

Когда нужно нотариальное удостоверение договора дарения

Если договор заключен в простой письменной форме, необходимо обратиться за государственной регистрацией. В случае заключения нотариального договора нотариус имеет право передать договор на регистрацию самостоятельно.

Нужно отметить, что нотариальное удостоверение договора дарения доли земельного участка необходимо. Закон выделяет понятия «земельная доля» и «доля в праве собственности на земельный участок». Оформлять такой договор самостоятельно — большой риск. Так же как и подарить земельный участок без дома: закон этого не запрещает, но составлять договор самостоятельно не рекомендуется.

Можно ли отменить дарение земельного участка

Отменить дарение земельного участка можно либо обоюдным соглашением между дарителем и одаряемым, либо через суд. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.

Можно ли признать договор дарения земельного участка недействительным

Для признания договора недействительным необходимо обращаться в суд. Условия для признания договора недействительным установлены законом, к ним, в частности, относятся такие случаи:

договор заключен с целью прикрыть другую сделку (например, договор купли-продажи);

сделка заключена с гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства, или с несовершеннолетним, не достигшим 14 лет.

Источник - РБК.Недвижимость