Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Как снизить затраты на электроэнергию в АПК?

Опубликовано: 11.04.2023

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы прокомментировал идею снижения стоимости электроэнергии для предприятий АПК. По его мнению, введение льготных тарифов для аграриев – спорный вопрос, поскольку сейчас в стране есть другие доступные способы снизить затраты на электроэнергию в сельскохозяйственном секторе.

Во время встречи депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что в настоящее время тарифы на электроэнергию для сельхозпредприятий в разы выше, чем для промышленности. Такая ценовая ситуация напрямую отражается на стоимости произведённого продовольствия. В связи с этим депутат предложил помочь аграриям.

Мишустин отреагировал на это предложение следующими словами: «Введение дополнительной льготной категории – это вопрос спорный. Это надо определить, на кого будут, соответственно, перенесены все дополнительные расходы по оплате за электроэнергию. Это, кстати, противоречит тезису Президента <...> по поводу того, что нельзя допускать введения новых особенностей ценообразования или льгот для отдельных категорий потребителей».

Также премьер-министр напомнил, что государство регулирует цены на электроэнергию только для населения, а «все остальные потребители, компании находятся в равных условиях, в этом смысл». Сейчас в России цены на электроэнергию зависят от стоимости производства и транспортировки, а не от отраслевой принадлежности конкретного предприятия. Глава кабмина также отметил, что компании платят ту или иную цену в зависимости от выбранной ими категории, уровня напряжения и объёма потребления.

Кроме этого, Мишустин напомнил, что некоторые меры для компенсации части затрат на электроэнергию можно принимать решением региональных властей. Другой не менее эффективный способ снизить эту статью расходов – переход на энергосберегающие технологии там, где это возможно.

Источник - Свое фермерство

Поделиться:

Читайте также:

20.04.2023

Московские ярмарки — бесплатная площадка для реализации вашей продукции

19.04.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 13–19 апреля 2023

19.04.2023

Что нового в поселке «Мое поместье»

19.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

19.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба на Волге 2»

19.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба на Волге 3»

19.04.2023

Что нового в поселке «Имение Алексеевское»

19.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба Бельгардов»

19.04.2023

Что нового в поселке «Synergy Country Club»

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • width=
    Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
  • Во время отправки заявки возникли сложности.

    Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).