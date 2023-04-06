Какие изменения ждут садоводов?

Опубликовано: 06.04.2023

Депутаты Государственной Думы во втором чтении рассмотрели законопроект о внесении поправок в Закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ключевые новеллы отражают возможность установления сервитута или передачи в аренду, в безвозмездное пользование земельных участков общего назначения, а также расположенного на них имущества.

Ко второму чтению законодатели уточнили, что для реализации товаров, проведения работ и оказания услуг для нужд садоводов будет допускаться возведение некапитальных строений и сооружений. Предложенное уточнение в закон снизит вероятность злоупотреблений на местах, а также исключит обязанность регистрации возводимых объектов.

Ещё одно предложение – расширить целевое использование земель общего назначения. Теперь указанные земельные участки могут предназначаться для охраны территории садоводства и огородничества, а также для занятий физической культурой и спортом, отдыха и укрепления здоровья граждан. В случае принятия законопроекта детские и спортивные площадки, которые имеются во многих садоводствах, приобретут законный статус.

Стоит отметить, что в Гражданском Кодексе РФ закреплена возможность заключать вышеперечисленные соглашения с третьими лицами, но отсутствие уточнений, отражающих специфику деятельности садоводческих товариществ порой порождало серьезные споры, как на общих собраниях, так и при проведении проверок надзорными органами. В случае принятия Госдумой поправок в третьем чтении, будет установлен приоритет Закона 217-ФЗ по отношению к общему порядку, закрепленному Гражданским Кодексом.

«В связи с тем, что в законе 217-ФЗ отсутствовали положения, регулирующие передачу общего имущества в аренду, безвозмездное пользование, установление сервитута, то законодатель детализировал общее правило, установив особенности их регулирования для садоводческих товариществ. В том числе указал, что решение о заключении данных соглашений относится к исключительной компетенции общего собрания и не может быть принято правлением или председателем единолично,» – отметил председатель Союза садоводов России, депутат Государственной Думы Олег Валенчук.

Истчоник - Союз садоводов России