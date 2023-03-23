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Меры поддержки фермеров усовершенствуют

Опубликовано: 23.03.2023

Правительство России будет прорабатывать дальнейшие меры для поддержки отечественных аграриев, в связи с чем депутаты Госдумы могут представлять свои предложения по этому вопросу.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов по итогам выступления в Госдуме с отчетом о результатах деятельности правительства России в 2022 году.

«Те меры, которые были приняты, системные меры с (министром сельского хозяйства России - прим. ТАСС) Дмитрием Николаевичем Патрушевым, с (вице-премьером России - прим. ТАСС) Викторией Валерьевной Абрамченко, мы буквально в этом смысле продумывали каждый шаг, привели нас к рекордному урожаю. Конечно, надо улучшать, нужно еще подумать, что можно сделать, но надо все измерять, поэтому ждем от вас ваших предложений», — сказал он.

По данным Росстата, урожай зерна в РФ в 2022 году в чистом весе составил рекордные 157,7 млн тонн, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Ранее Минсельхоз РФ сообщал о том, что министерство заложило на 2023 год целевой ориентир урожая пшеницы на уровне 80-85 млн тонн. При этом в Минсельхозе отметили, что валовой сбор зерна на уровне 125-127 млн тонн позволит соблюдать баланс интересов производителей, потребителей и экспортеров зерна

Источник - ТАСС

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