Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»
  • Главная
  • Новости
  • Цифровизация и технологичность в сфере недвижимости - проект «Мой гектар» получил всеобщее признание

Цифровизация и технологичность в сфере недвижимости - проект «Мой гектар» получил всеобщее признание

Опубликовано: 24.03.2023

23 марта 2023 года состоялся финал XII национальной премии «Бизнес-Успех» в центре Москвы. Среди организаторов и участников мероприятия такие организации, как «Опора России», «Деловая Россия», Общественная палата РФ и другие. Мероприятие вел журналист и ведущий новостей на телеканале «Россия 24» Роман Плюсов.

«На сегодняшний день проведено уже 142 региональных и всероссийских форумов», — поделился ведущий с аудиторией.

Предприниматели приехали представить свои проекты и поделиться секретами успешного ведения бизнеса. Были приглашены эксперты, на которых возложили миссию определить победителей премии «Бизнес-Успех». Ведущий озвучил критерии оценивания проектов предпринимателей, главные из которых: текущее состояние бизнеса, перспективность и уникальность.

«Мой гектар» представлял директор по развитию проекта Игорь Калинин.

Спикер поделился с аудиторией, по какому принципу происходит отбор территорий для строительства поселков: «Один из главных параметров, который мы ставим во главу при выборе территорий для создания поселков, это экология. Все наши поселки находятся в экологически чистых районах. Мы выбрали именно Тверской регион, потому что это огромная территория с большим количеством водоемов: река Волга, озеро Селигер, Вазузское водохранилище. Кроме того, очень большой потенциал у Тверской области в плане туристического развития».

Кроме того, Игорь Калинин обратил особое внимание на принципы, которыми руководствуется проект «Мой гектар»: «Во-первых, мы хотим обеспечить всех россиян доступной землей, во-вторых, организовать инструменты коллективного развития поселков и, наконец, дать возможность людям создавать личные подсобные хозяйства и обеспечивать себя экологически чистыми продуктами».

Спикер подчеркнул, что это только начало пути и на грядущий год есть большие планы: «У нас амбициозные планы: вовлечь 1 000 000 человек в наш проект, создать 1000 новых поселков в России, освоить полмиллиона гектаров земли».

Ведущий мероприятия поспешил отметить, глядя на презентацию земель: «Какие красивые места: реки, озера, леса — просто сказка!»

Помимо оценки проектов членами жюри, аудитория в зале также принимала участие в выборе лучших проектов: было организовано народное голосование в онлайн-формате за понравившийся проект.

По итогам премии «Бизнес-Успех» проект «Мой гектар» выиграл специальный приз «За цифровизацию и технологичность» национальной премии «Бизнес-Успех». Приз вручила Юлия Вепринцева, вице-президент корпорации «Синергия», член правления «Опоры России», генеральный директор национальной премии «Бизнес-Успех».

Игорь Калинин выразил признательность организаторам премии «Бизнес-Успех».

«Я думаю, что сегодня как никогда важно, чтобы бизнес развивался, поддерживая государственный тренд. В этом ключе проект «Мой гектар» является ярким и успешным примером государственного частного партнерства, поскольку мы развиваем частные земли в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий.

Поделиться:

Читайте также:

20.04.2023

Московские ярмарки — бесплатная площадка для реализации вашей продукции

19.04.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 13–19 апреля 2023

19.04.2023

Что нового в поселке «Мое поместье»

19.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

19.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба на Волге 2»

19.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба на Волге 3»

19.04.2023

Что нового в поселке «Имение Алексеевское»

19.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба Бельгардов»

19.04.2023

Что нового в поселке «Synergy Country Club»

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • width=
    Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
  • Во время отправки заявки возникли сложности.

    Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).