Новости Сервисной компании «Мой гектар» 16–22 марта 2023
Дороги, электричество, дом управляющего: что сделано в поселках за неделю
Каждую неделю собственники участков проекта «Мой гектар» получают актуальные новости о том, какие работы выполняются на территории поселков. Расскажем подробно, что нового сделано за неделю.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
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Срезка, оканавливание и разравнивание территории
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1700 м
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Расчистка территории
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350 м
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Установка межевых знаков
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48 шт.
Поселок «Москва Тверская 3»
Развитие участка
Стройбригада выполняла работы по расчистке дорог от лесопосадок 250х12 метров, а также по уборке снега и разметке полотна дороги 1100х12 метров.
Поселок «Малая родина»
Развитие поселка
Специалисты СК «Мой гектар» производили разметку дорог и расчистку от лесопосадок 100х12 метров. В поселке также выполнены кадастровые работы — вынос технических точек под расчистку.
Поселок «Новая жизнь»
Развитие поселка
Наши специалисты провели кадастровые работы в поселке, а именно установили 26 металлических межевых знаков для клиентов.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Строители Сервисной компании занимались срезкой дорожного полотна и оканавливанием с обеих сторон 420 метров.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
В поселке рабочие выполнили прорезку дороги и разравнивание вынутого грунта 180 метров.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Наши специалисты произвели установку трансформаторной подстанции (ТП) в поселке.
В доме управляющего также продолжаются работы. На веранде рабочие осуществили настил террасной доски, подшивку потолка и установили двери ПВХ.
Также были проведены кадастровые работы по установке металлических межевых знаков для клиентов — 22 штуки.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Продолжаются внутренние работы в доме управляющего:
- декоративная облицовка столбов доской;
- монтаж плинтуса по периметру помещений;
- установка наличников на окна.
Выполняются электромонтажные работы: установка кабель-канала для дальнейшей укладки кабельной линии для систем электроосвещения и бытовой электрической сети, а также установка автоматики управления светом. Кроме этого, наши специалисты произвели монтаж системы временного освещения.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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