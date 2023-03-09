Новости Сервисной компании «Мой гектар» 2–8 марта 2023
Какие работы выполнялись в наших поселках?
Первая неделя марта выдалась хоть и морозной, но солнечной и плодотворной. Расскажем, что и где сделано за первую весеннюю неделю.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
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Срезка, оканавливание и разравнивание территории
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Расчистка территории
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Вынос технических точек
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Установка межевых знаков
О видеонаблюдении в поселках
В наших поселках есть возможность установить камеры видеонаблюдения. Это делается в целях обеспечения безопасности и защиты имущества, снижения вероятности незаконного проникновения на территорию посторонних транспортных средств. Это дополнительный цифровой ресурс для управления вашим земельным участком дистанционно.
Например, в поселке «Усадьба в Завидово» установлено несколько камер наружного наблюдения. Каждый собственник может следить в Личном кабинете (на главной странице) за ходом работ в реальном времени с помощью видеокамер, установленных на территории. Запись хранится на сервере в течение 30 дней. Все об установке, выборе вариантов комплектации и стоимости работ можно узнать на сайте.
А теперь новости поселков:
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Специалисты СК «Мой гектар» занимались укладкой утеплителя и половой доски в доме управляющего.
В поселке выполнены кадастровые работы: установка металлических межевых знаков для клиентов — 17 шт.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Продолжаются электромонтажные работы и монтаж систем отопления в доме управляющего:
- сборка батарей;
- монтаж труб систем отопления;
- разметка и крепление изоляторов;
- прокладка кабеля и установка распределительных коробок;
- пусконаладочные испытания по электроснабжению.
Также были установлены ворота на въездной группе.
Поселок «Усадьба в Подмосковье»
Развитие поселка
В поселке проведены кадастровые работы: установлены металлические межевые знаки для клиентов — 49 шт.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Стройбригада выполняла работы по срезке полотна дороги, оканавливанию и разравниванию с обеих сторон 230 метров.
В поселке проведены и кадастровые работы — вынос технических точек под дороги, 650 метров — 14 точек, а также 5 точек под опоры ЛЭП.
Поселок «Долина озер»
Развитие поселка
Наши специалисты установили баннеры на арки при въезде в поселок.
Поселок «Малая родина»
Развитие поселка
Сервисная компания проводила кадастровые работы в поселке, а именно вынос технических точек под дороги, 1 км — 22 точки.
Поселок «Москва Тверская 3»
Развитие поселка
Рабочие произвели расчистку полотна дороги от лесопосадок 2400х12 метров.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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