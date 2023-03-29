Новости Сервисной компании «Мой гектар» 22–29 марта 2023

Опубликовано: 29.03.2023





Как идет благоустройство в поселках?

Несмотря на погоду, Сервисная компания продолжает активно трудиться. За эту неделю рабочие Сервисной компании выполняли работы по строительству дорог, электрификации, благоустройству дома управляющего.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Срезка, оканавливание и разравнивание территории 770 м Разметка территории 140 м Установка межевых знаков 86 шт.





Поселок «Москва Тверская 3»

Развитие участка

При въезде в поселок рабочие установили арку с названием поселка.





Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

Силами СК «Мой гектар» в поселке была произведена разметка дороги 140х12 метров.

Выполнены кадастровые работы: установка 32 металлических и 8 деревянных межевых знаков для клиентов.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Строительная бригада выполняла работы по срезке полотна дороги, оканавливанию с одной стороны и разравниванию с обеих сторон 420 метров.





Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

СК «Мой гектар» занималась прорезкой дороги и разравниванием вынутого грунта в поселке 350 метров.

Поселок «Парк Патриот»

Развитие поселка

Наши специалисты установили 16 металлических и 11 деревянных межевых знаков для клиентов.

Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

В поселке проведены кадастровые работы по установке металлических межевых знаков для клиентов — 19 штук.

Продолжаются работы по установке ЛЭП. Для прокладки электрокабеля механизированным способом были вырыты траншеи вдоль столбов.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

В доме управляющего проведены пусконаладочные работы по электрике. Также на завершающей стадии внутренние работы:

облицовка навесных столбов;

подгонка уголков;

установка отливов, наличников на окна;

монтаж дверей (замер дверных проемов, врезка петель и др.).





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!