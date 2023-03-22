Полуфинал премии «Бизнес-Успех»: «Мой гектар» как лучший туристический и сельскохозяйственный проект

Опубликовано: 22.03.2023

Сегодня, 22 марта 2023 года, состоялся полуфинал XII премии «Бизнес-Успех» в Общественной палате РФ в Москве. Национальная премия «Бизнес-Успех» проводится ежегодно начиная с 2011 года.

Проект «Мой гектар» объявили номинантом сразу в двух категориях: «Лучший сельскохозяйственный проект» и «Лучший туристический проект». Представителем выступил руководитель отдела по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин.

Полуфинал открыли приветственным словом:

Александр Калинин, президент «Опоры России».

Вадим Лобов, президент Корпорации «Синергия».

Марина Романова, заместитель председателя ВЭБ.РФ.

Владислав Корочкин, заместитель председателя Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты РФ.

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково».

Александр Молоканов, руководитель по стратегическому развитию блока «средний и малый бизнес» ПСБ.

Нонна Каграманян, вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Анна Ляцу, управляющий директор Управления корпоративных и внешних коммуникаций.

На премии в этом году было заявлено 14 номинаций:

«Лучший производственный проект»;

«Лучший экспортный проект»;

«Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»;

«Лучший технологический проект»;

«Премия для самозанятых»;

«Лучший интернет-проект»;

«Лучший сельскохозяйственный проект»;

«ЗОЖ»;

«Лучший созидательный проект»;

«Лучший проект в сфере креативных индустрий»;

«Лучший женский проект»;

«Лучший социальный проект»;

«Лучший проект в сфере торговли и услуг»;

«Лучший туристический проект».

После объявления номинантов было проведено два мастер-класса:

Мастер-класс «Самодисциплина современного лидера». Спикер: Александр Яковлев, эксперт по построению системного бизнеса, соучредитель Федерации MMA, официальный представитель Международной организации труда в России, совладелец сети спортивных клубов единоборств.

Мастер-класс «Бизнес-моделирование как основной инструмент систематизации и построения структуры успешного стартапа». Спикер: Роман Володин, директор агентства маркетинга Volodin Digital, победитель «Лиги лекторов», победитель премии «Бизнес-Успех».

Далее состоялась спикер-сессия на тему «Возможности в условиях турбулентности: как создавать прорывные бизнес-решения».

Проект «Мой гектар» прошел в финал премии.

Как отметил Игорь Калинин, мероприятие организовано, как всегда, очень профессионально, все номинанты — очень достойны, надеемся на победу.