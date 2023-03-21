Программа гранта «Агротуризм» будет расширена

Опубликовано: 21.03.2023

Минсельхоз вносит изменения в перечень целевых направлений расходования гранта «Агротуризм», утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2022 г. № 116.

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза. Дата окончания общественного обсуждения - 24 марта 2023 г.

Средства гранта могут быть направлены на приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря в целях обеспечения эксплуатации туристических объектов, пунктов проката, объектов туристского показа и объектов развлекательной инфраструктуры, включая детские развлекательные комплексы, мебели и оборудования для оснащения средств размещения, используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма, техники, специализированного транспорта и оборудования, не бывшего в употреблении.

Источник - АККОР