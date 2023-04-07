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Создание единого сервиса по строительству одобрено

Опубликовано: 07.04.2023

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею создания единой цифровой платформы спроса и предложения в сфере строительства, инициативу во время встречи председателя правительства с депутатами Госдумы озвучил либерал-демократ Владимир Кошелев, сообщается в официальном телеграм-канале правительства.

«Цифровые платформы – это драйвер развития любых технологических отраслей», - ответил Мишустин на предложение Кошелева о создании сервиса в целях эффективного планирования и прогнозирования объемов строительства и полного ресурсного обеспечения.

В ходе общения Мишустин отметил, что в России уже запущена информационная система ценообразования, которая позволит более точно получать сведения о ценах производителей и поставщиков на стройматериалы и оборудование. В семи регионах в рамках эксперимента уже перешли на оценку стоимости строительства исходя из актуальных цен. Во втором квартале 2023 года планируется включить в эксперимент еще 10 регионов.

Также в 2023 году планируется запустить в промышленную эксплуатацию единую ГИС «Стройкомплекс». Система позволит централизованно сформировать в реестре все требования и разрешительные документы при строительстве и станет единой витриной данных для принятия всего спектра градостроительных решений. Мишустин отметил, что для создания подобной системы необходим опытный заказчик, которым может выступить Минстрой.

Мишустин в четверг встретился с депутатами, которые во время отчета правительства в Госдуме 23 марта в силу регламента не успели задать свои вопросы.

Источник - РИА Недвижимость

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