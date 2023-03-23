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В России самый надежный уровень продбезопасности

Опубликовано: 23.03.2023

Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, внутренний спрос с избытком обеспечивается зерном, сахаром, растительным маслом, мясом и рыбой. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о результатах деятельности правительства России в 2022 году.

«Уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надежных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в доктрине 95%), сахаром (103,2% вместо 90%), растительным маслом (211,1% вместо 90%), мясом (100,9% вместо 85%) и рыбой (153,3% вместо 85%)», — сказал он.

Динамика роста сельскохозяйственной производства в России превышает 10%. Урожай зерновых в 2022 году составил рекордные 157 млн тонн.

«Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не бывало и в советское время», — подчеркнул премьер.

Новые рекорды есть и по объемам масличных культур, виден прирост по мясу, картофелю, тепличным овощам, фруктам. Отрасль продолжает развитие, расширяя собственную производственную базу по ключевым направлениям. По итогам прошлого года возвращены в сельхозоборот около 450 тыс. гектаров земли. Построены 25 заводов по переработке рыбы, сообщил глава правительства.

«Это, конечно, результат системной господдержки АПК... Всего объем его финансирования в прошлом году превысил 420 млрд рублей. Такой подход позволил расширить финансирование сельских территорий, чтобы повысить качество жизни людей на местах. Возводилось новое жилье, строились дороги, велись работы по благоустройству. Будем и дальше помогать сельхозпроизводителям», — резюмировал Мишустин.

Источник - ТАСС

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