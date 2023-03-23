В Тверской области расширят господдержку фермеров

Опубликовано: 23.03.2023

23 марта губернатор Игорь Руденя в областном Правительстве провел встречу с сельхозтоваропроизводителями Верхневолжья. Обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса региона. Участниками встречи стали руководители крупных, средних и малых предприятий сферы АПК.

«Работа в нынешних экономических условиях ставит перед отраслью определенные задачи. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сегодня важно использовать введенные ограничения для собственного развития, повышать в сфере АПК уровень технологического суверенитета, создавать условия для дальнейшего притока в отрасль инвестиций. Сейчас созданы все условия, чтобы развиваться и выходить на внутренний рынок», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор обозначил одну из приоритетных задач в отрасли – подготовка квалифицированных кадров, привлечение на сельхозпредприятия молодежи.

Эту и другие актуальные темы глава региона обсудил с представителями АПК. Один из вопросов – о возможности расширения господдержки при вводе в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

Игорь Руденя поручил Минсельхозу региона проработать вопрос о предоставлении компаниям субсидий при обработке и освоении таких участков. А также в целом представить предложения по поэтапному вводу неиспользуемой пашни на территориях муниципалитетов в хозяйственный оборот.

С производителями молока обсуждалось расширение поддержки за произведенную и реализованную продукцию. Аграрии обратились с просьбой рассмотреть возможность авансирования средств, предусмотренных на эти цели.

Всего в 2023 году в областном бюджете на финансирование части затрат для молочных производств предусмотрено свыше 130 млн рублей. Эти средства можно будет направить, в том числе, на приобретение кормов.

При обсуждении темы Игорь Руденя поставил задачу – оказать максимальную поддержку производителям молока, в том числе увеличить долю местной продукции в торговых точках Верхневолжья.

Кроме того, рассмотрены вопросы о ремонте подъездных дорог к хозяйствам, о поддержке звероводческих хозяйств, развитии социальной инфраструктуры на селе и другие актуальные темы.

По всем обращениям губернатор дал поручения отраслевым ведомствам региона. Представители АПК — участники встречи отметили: областное Правительство оперативно реагирует на потребности компаний.

«Правительство и Минсельхоз выполняют все свои обязательства. К примеру, нашему предприятию была оказана всесторонняя поддержка в строительстве животноводческого комплекса», – поделился генеральный директор ЗАО «Калининское» Александр Оводков.

В последние годы АПК Верхневолжья демонстрирует опережающие темпы роста. По итогам 2022 года валовой объем производства продукции сельского хозяйства в Тверской области вырос на 14,7% к уровню 2021 года и составил 56,5 млрд рублей. Значительно увеличен сбор зерновых культур и картофеля, производства мясной и молочной продукции.

В отрасли реализуются и планируются к реализации 18 инвестиционных проектов с созданием порядка 2000 новых рабочих мест.

В текущем году финансирование регионального сельского хозяйства увеличено более чем на 25% к 2022 году. В общей сложности объемы финансовой поддержки в 2023-м планируется довести до 1,7 млрд рублей.

Ежегодно сельхозпроизводителям обеспечивается помощь на проведение весенней кампании. Аграриям региона предоставляются субсидии на закупку семян и удобрений, запчастей, горюче-смазочных материалов и по другим направлениям.

Сейчас идет работа по подготовке к весенне-полевым работам. В хозяйствах в достаточном количестве имеется необходимая для посевной техника – всего это свыше 1900 единиц. Предприятия будут обеспечены семенами – сейчас идет подготовка фонда. В регионе традиционно большая часть посевных площадей засевается семенами отечественной селекции. Уровень самообеспеченности составляет 80%.

Источник - Tverigrad