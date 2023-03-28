Выбираем животных: чек-лист для начинающего фермера

Опубликовано: 28.03.2023

Итак, вы наконец нашли идеальное место для своей фермы, маленькой фермы-хобби: здесь хватает земли для выращивания растений, участок солнечный и плодородный; тут же есть и луга, на которых можно пасти животных, или во всяком случае, территория, которую можно расчистить под пастбище. Есть даже прудик или озеро для орошения вашего сада! У вас есть все, и вы готовы завести животных.

Минуточку!

С животными на ферме может быть много работы – особенно для тех, кто не привык о них заботиться. Начинающих фермеров-любителей, которые пришли на рынок за коровой или козой, обмануть проще простого. Вот несколько советов, которые помогут вам принять правильное решение о покупке животных.

Проведите исследование. Изучите животных, которых хотели бы купить; узнайте, на какие признаки нужно обращать пристальное внимание, и какой уход за этими животными нужен.

Начните с животных, не требующих особого ухода. И что не менее важно, начните с животных, которые обходятся дешевле всего в содержании. Вы только принимаетесь за карьеру животновода – развивайтесь в своем собственном темпе, а не лезьте из вон из кожи. Самые лучшие варианты в соотношении «простой уход – недорогое содержание» – ламы, ослы, коровы и куры.

Избегайте скотных рынков. Начинающего фермера-любителя легко обмануть, уговорить, подсунуть больное, отбракованное или непродуктивное животное. Не пойдете на скотный рынок – избежите спонтанных покупок и не купите животное, которое вам на самом деле не нужно.

Покупайте на местах. Покупка животных непосредственно на профильной ферме дает вам доступ к пожизненным знаниям о выращивании ваших животных. Если вы подружитесь с продавцом, сможете получить у него детальные и верные ответы на вопросы, которые могут у вас возникнуть потом, в процессе содержания.

Сначала побывайте на ферме. Всегда посещайте ферму, где потенциально можете что-то купить, прежде чем планировать покупку. Это даст возможность осмотреться, задать вопросы и подумать. У хорошего заводчика здоровые, крепкие животные.

Покупайте парами. Сельскохозяйственные животные – стадные и социальные, в одиночку они чувствуют себя посредственно. Всегда нужно начинать как минимум с двух животных одновременно.

Самцы. Начинающему фермеру-любителю следует подумать о покупке кастрированных самцов. Они дешевле, и вы сможете научиться ухаживать за ними, прежде чем решить, хотите ли вы в целом разводить этот вид животных. Если после какого-то времени увидите, что этот скот вам подходит, то всегда можете приобрести племенную пару. Однако если вы начнете именно с нее, это с первого момента обяжет вас к гораздо большему, чем первоначальная покупка.

Не начинайте ферму со спасенных животных – брошенных матерью, отбракованных прошлым хозяином, предназначенных на убой! Спасение животных — дело благородное, но не всегда реально для начинающих фермеров-любителей. У спасенных вами животных могут быть серьезные физические и умственные ограничения, которые потребуют дополнительного времени, знаний и денег для ухода. Спасайте животных, когда приобретете некоторый опыт в содержании.

Учитывайте продолжительность жизни. Даже куры могут жить больше 20 лет. Лошади, ламы и другие крупные пастбищные животные доживают до 30 лет. Если вы не планируете есть животных, которых покупаете, убедитесь, что вы готовы тратить на них время и деньги, пока они живы.

Узнайте причину продажи. Всегда тщательно исследуйте мотивы продавца избавиться от своих животных. Иногда они могут быть совершенно невинными — например, фермер уходит из сельского хозяйства или переключается на другую породу или вид домашнего скота. А иногда прямого ответа добиться трудно. Если продавец отказывается сообщить, почему он избавляется от своих животных (или если почему-то вы просто не доверяете его ответам), вам, возможно, придется поискать себе скот в другом месте. Покупка животных «с темным прошлым» может означать, что вы столкнетесь с больными, агрессивными или травмированными животными.

Если вы решили купить корову на рынке

Покупка скота на рынке может быть не только утомительным, но и опасным процессом. Что тут опасного, подумаете вы? Нередко встречаются продавцы-мошенники, которые продают краденых животных (особенно если животное без метки и его невозможно отследить), нездоровых животных, которые до покупки могут выглядеть здоровыми – и так далее.

Если вы не ветеринар и к ветеринарии имеете весьма опосредованное отношение, то есть несколько вещей, на которые при покупке животного можно обратить внимание. Как минимум, вам желательно отличить здоровое животное от больного. То есть, нельзя точно определить здоровье животного, просто взглянув на него. Животное может выглядеть здоровым, а после убоя выяснится, что оно было больным. На что стоит обратить внимание:

Общий вид животного

Убедитесь, что животное в сознании и осознает свое окружение. Осмотрите животное, когда оно стоит прямо на всех четырех ногах – убедитесь, что оно не хромает и не имеет других телесных дефектов. Проверьте, ходит ли оно легко и уверенно, симметричны ли шаги. Несимметричные движения предполагают боль в копытах или ногах. Лежащее здоровое животное после стимуляции встанет быстро.

Осмотрите глаза, уши, морду и рот

Глаза должны быть ясными и настороженными, без выделений в уголках. Уши должны стоять вертикально, чутко реагировать на любой звук – и быстро дергаться, чтобы избавиться от мух.

Нос и морда здоровой коровы должны быть чистыми, без выделений, морда влажная. Животное должно часто облизывать нос, а во рту не должно быть подтеканий слюны. Если возможно, проверьте язык или губы на наличие признаков язвы.

Дыхание

В покое дыхание должно быть ровным и регулярным, хотя активность и жаркая погода увеличат его частоту. Частота дыхания коровы может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды и стресса, но у взрослой коровы частота дыхания должна составлять от 26 до 50 вдохов в минуту.

Аппетит

Если есть корм и вода, корова должна нормально есть и пить. Если стадо здоровых коров находится в состоянии покоя, большинство из них жуют жвачку. Плохой аппетит – явный признак нездоровья.

Покупаем здоровую козу

Первый вопрос, на который нужно ответить, — с какого количества коз вы хотите начать. Тут плохо работает принцип покупки одного самца: козы очень социальны, и одному животному будет крайне одиноко. Купите пару – и не на рынке, а на ферме у заводчика, предварительно ознакомившись со стадом.

Осмотрите и исследуйте свою потенциальную козу. У нее должна быть твердая походка без хромоты, копыта будут здоровыми, без неприятного запаха (он может указывать на копытную гниль). Глаза козы должны быть настороженными и ясными; шерсть должна быть здоровой и гладкой, а не жесткой или тусклой. Зубы должны быть здоровыми, с четким прикусом. У взрослых самок вымя должно быть гладким и хорошо сформированным – подробнее о том, как выбрать дойную козу, мы уже писали.

Некоторые признаки нездоровья коз, о которых следует знать: худощавое тело, большие колени, абсцессы, грубая шерсть, хромая или необычная походка.

Как выбрать хорошего ягненка или овцу

И снова работает наше основное правило: не покупайте овец на рынках, какой привлекательной бы ни казалась цена! На рынке вы не увидите стадо, из которого прибыло животное. Вы не узнаете, в каких условиях вырастили овцу; не узнаете, давали ли ей перед продажей какие-то препараты – то есть, не будете знать, например, о ее поведенческих проблемах. Покупайте овец непосредственно на ферме.

Проверьте глаза и ноги

При покупке овец есть два ключевых момента. Глаза могут быть хорошим индикатором того, насколько овцы заражены паразитами. Овцы очень подвержены кишечным паразитам, даже если выращены в самых чистых условиях. Точно так же нужно проверить ноги. Копыта недавно обрезали? Копытная гниль — очень распространенная проблема, и ее может быть сложно устранить, особенно в теплую погоду. Есть заметите хоть один признак гнили на ногах овцы, которую собирались купить, не покупайте. Не стоит того.

Если возможно, получите историю разведения

Не все фермеры ведут подробные записи о размножении, и в этом нет ничего плохого. Как правило, фермер не пытается что-то скрыть, а просто не занимался регистрацией генетической информации и информации о ягнении. Тем не менее, всегда стоит задать несколько вопросов:

Размножалось ли раньше животное

Каковы результаты размножения

Частота двойняшек, тройняшек среди ягнят

Осмотрите хребет, ребра и бедра

Обычно довольно легко определить, здоровы ли овцы и сыты ли, просто осмотрев их ребра, бедра и позвоночник. Овца с минимальным количеством жира и мышц на ребрах и позвоночнике находится в плохом физическом состоянии и подвергаются более высокому риску заболевания и смерти.

С другой стороны, вам не нужна овца, у которой нельзя прощупать позвоночник и ребра. Идеальной будет овца с хорошим уровнем мышц и жира, с округлыми ребрами и бедрами и верхней частью позвоночника.

Вымя, шерсть и зубы

Проверьте шерсть, зубы и вымя животного. Овец недавно стригли? Пощупайте шерсть, немного потянув за шкуру. Это та самая текстура и цвет шерсти, которую вы хотите?

Что касается зубов, потребуется некоторое время, чтобы раздвинуть губы овцы и убедиться, что у нее есть ряд из 6-8 зубов снизу, которые равномерно смыкаются с верхней десной (у них нет верхних резцов). Если есть сломанные или неровные зубы, это может указывать на почтенный возраст овцы — позже ее будет труднее кормить.

Если вы покупаете барана, убедитесь, сможет ли он в дальнейшем хорошо осеменять ваше стадо.

Если вы покупаете овцу, переверните ее на круп, чтобы проверить вымя. Вымя должно быть маленьким, с двумя выступающими сосками, если она не беременна или не кормит. На вымени не должно быть твердых участков или комков: это может свидетельствовать о перенесенном мастите. Посмотрите, не имеют ли соски необычную форму или нестандартное расположение – это может стать проблемой, когда дело дойдет до вскармливания ягнят.

Источник - Свое фермерство