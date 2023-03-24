Выставка «Загородный дом»: розыгрыш гектара земли

Опубликовано: 24.03.2023

С 6 по 9 апреля 2023 года в павильоне № 55 ВДНХ состоится выставка загородных домов, инженерных систем и отделочных материалов «Загородный дом».

В рамках выставки проект «Мой гектар» проведет розыгрыш земельного участка. Победитель розыгрыша «Реализуй свою мечту» получит 1 гектар земли в поселке «Междуречье на Валдае», который можно использовать под организацию личного, садоводческого или фермерского хозяйства.

Условия участия в розыгрыше:

Получите электронный билет на выставку, используя промокод гектар

Посетите выставку в любой из дней ее проведения, используя Ваш электронный билет

Объявление победителей розыгрыша состоится 9 апреля в 14.00 на стенде А216 проекта «Мой гектар».

Ждем вас на выставке «Загородный дом» с 6 по 9 апреля на ВДНХ, павильон 55.